Festa: Â«Pif-Inter, non ho evidenze ma ricordo una cosaÂ»

Festa: «Pif-Inter, non ho evidenze ma ricordo una cosa»

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Carlo Festa, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, ha parlato dell’indiscrezione riguardante il presunto interesse del fondo sovrano saudita Pif per l’Inter

NESSUNA EVIDENZA – Stando ad alcune indiscrezioni, non ci sarebbe solo BC Partners ma anche due nuovi interessamenti per l’Inter. Uno di questi sarebbe il fondo saudita Pif. Riguardo la voce su quest’ultimo, è intervenuto Carlo Festa. In un messaggio da lui condiviso su Twitter, il giornalista de “Il Sole 24 Ore” ha dichiarato di non avere evidenze sul fatto che il veicolo dell’Arabia Saudita Saudi Public Investment Fund si sia “fatto avanti” per il club nerazzurro.

TENTATIVO – Tuttavia Festa ha anche ricordato che i sauditi “hanno già provato a investire su Scala“. Insomma non sarebbe la prima volta di un tentativo di investimento importante dei sauditi in Italia e, in particolare, proprio a Milano.