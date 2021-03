Joao Mario, tentativo Sporting CP in casa Inter ma c’Ã¨ un ostacolo

Joao Mario, tentativo Sporting CP in casa Inter ma c’è un ostacolo

Joao Mario Sporting

Lo Sporting CP vorrebbe trattenere Joao Mario: per questo motivo il club portoghese farà un tentativo in casa Inter per il centrocampista

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Record, Frederico Varandas, presidente dello Sporting CP, sarebbe pronto a bussare in casa Inter per avere ancora Joao Mario tra le fila della squadra lusitana anche la prossima stagione. Il centrocampista, attualmente in prestito al club portoghese, guadagna quasi il doppio del tetto salariale della società. Sarebbe questo l’ostacolo che renderebbe difficoltosa la permanenza del giocatore, in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno 2022, tra i Leoes.