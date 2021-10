VIDEO − Amarcord Uefa, costruzione dal basso dell’Inter di Conte nel 2019

La Uefa, tramite il proprio canale Twitter, ha celebrato la costruzione dal basso dell’Inter di Antonio Conte durante una gara di Champions League disputata al Camp Nou contro il Barcellona nel 2019

AMARCORD − L’Inter sui canali social dell’Uefa. Il massimo organismo europeo ha voluto celebrare la famosa costruzione dal basso prendendo come esempio l’Inter di Antonio Conte durante l’edizione della Champions League 2019/20. In quel caso, i nerazzurri erano di scena al Camp Nou di Barcellona (partita terminata 2-1 per i blaugrana). I ragazzi di Conte furono autori di un’azione corale fantastica partita addirittura da Samir Handanovic e finalizzata con una conclusione di Stefano Sensi parata dal portiere del Barcellona. Di seguito il filmato postato dall’Uefa.

L’Inter perse quella partita in rimonta dopo l’iniziale vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Nella ripresa, infatti, i nerazzurri dovettero subire la rimonta siglata dalla doppietta di Luis Suarez.