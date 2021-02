VIDEO AMARCORD – Ronaldo fa tripletta, altri 5 gol dell’Inter al Lecce

Ronaldo Simeone Inter-Vicenza

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 febbraio 1998. Dopo l’1-5 in Puglia, anche a San Siro il Lecce incassa cinque reti: tre di queste portano la firma di Ronaldo.

ALTRO POKERISSIMO – Il 15 febbraio 1998 Inter e Lecce si sfidano a San Siro per la quarta giornata di ritorno in campionato. All’andata, i nerazzurri si imposero col risultato di 1-5, e al ritorno l’orchestra di Luigi Simoni si ripete. Il protagonista assoluto è ancora Ronaldo, autore di una doppietta già nella gara di andata. Stavolta il Fenomeno si supera, e firma addirittura una tripletta. Il primo gol arriva al 17′, con un diagonale sinistro irraggiungibile per il portiere. Il secondo arriva subito dopo l’intervallo (47′), trasformando un calcio di rigore per trattenuta su Nwankwo Kanu. Infine il terzo arriva al 77′, depositando facilmente di testa in rete una respinta del portiere avversario. In mezzo allo show del brasiliano arrivano altre due reti. Al 28′ del primo tempo Ronaldo si invola entrando in area da sinistra, scaricando poi per Mauro Milanese: appostato a centro area, il difensore serve il piattone che vale il suo primo (e unico) gol in maglia Inter. Prima dell’intervallo i nerazzurri vanno anche sul 3-0: Benoit Cauet aggancia perfettamente di destro al volo un lancio dalle retrovie, ribadendo poi in rete di sinistro. Rivediamo i cinque gol nerazzurri nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: