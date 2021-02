Inter, la proiezione del CIES sulla classifica finale: scudetto a +2 sul Milan

Condividi questo articolo

Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

L’Inter è volata in testa alla classifica dopo aver battuto la Lazio, sorpassando il Milan prossimo avversario in campionato (QUI le parole di Scaroni). Il CIES Football Observatory ha fatto una proiezione da qui alla fine del campionato, pronosticando la vittoria finale dei nerazzurri

PRONOSTICO – L’Inter è lanciatissima in campionato dopo aver approfittato del passo falso del Milan con lo Spezia. Domenica prossima sfiderà proprio i rossoneri, scivolati al secondo posto, in quello che sarà un derby ad alta tensione. Il CIES ha realizzato una proiezione sulla classifica finale dei principali campionati europei e per la Serie A ha pronosticato la vittoria finale dell’Inter.

CLASSIFICA – La proiezione è stata calcolata utilizzando un modello statistico che tiene conto dei tiri in porta e dentro l’area tentati o subiti, del possesso palla, dei passaggi propri e degli avversari nell’ultimo terzo di campo. In base a questi parametri, l’Inter sarebbe dunque incoronata Campione d’Italia con 81 punti, a +2 sul Milan e +3 sulla Juventus. In quarta posizione ci sarebbe il Napoli (76 punti) e a seguire Roma (70), Atalanta (69) e Lazio (66).

Fonte: football-observatory.com