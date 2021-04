VIDEO AMARCORD – Milito avvia la rimonta sull’Atalanta, l’Inter vince 3-1

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 aprile 2010. L’Atalanta va in vantaggio a San Siro, poi Milito avvia la rimonta che porta al 3-1.

CLASSE SUPERIORE – Il 24 aprile 2010 l’Atalanta tenta lo sgambetto all’Inter a San Siro: dopo cinque minuti Simone Tiribocchi porta già in vantaggio gli ospiti, chiudendo un contropiede di potenza. Doccia fredda per i nerazzurri di José Mourinho, che ci mettono un po’ a carburare. Poi al 24′ Diego Milito trova un pallonetto sontuoso dal limite, firmando il pareggio. E dopo dieci minuti si completa la rimonta Inter: MacDonald Mariga batte a rete, ma il gol verrà assegnato a Sulley Muntari che si trova sulla traiettoria e sfiora sulla linea. Nella ripresa si spengono i bollori atalantini, e l’Inter chiude la pratica. Al 78′ Christian Chivu trova il primo gol in maglia nerazzurra con un grandioso sinistro da fuori. Il rumeno si mette così alle spalle i problemi fisici iniziati a Verona pochi mesi prima, e festeggia togliendosi il caschetto. È il sorpasso definitivo alla Roma, che il giorno dopo perderà con la Sampdoria. Rivediamo il tris nerazzurro nel video YouTube di “antony1503”: