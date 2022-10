VIDEO – Acerbi avanza per Inzaghi! Zhang e management Inter da Cracco

Francesco Acerbi sembra essere la risposta di Simone Inzaghi al ballottaggio in difesa. Fuori dal campo, invece, il Presidente Steven Zhang, con management al seguito, sceglie il ristorante stellato dello chef Carlo Cracco per il pranzo UEFA con i vertici del Viktoria Plzen. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).