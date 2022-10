Inter-Viktoria Plzen Primavera 2-0 al 45′: super Iliev, doppietta!

Si è appena concluso il primo tempo di Inter-Viktoria Plzen di UEFA Youth League, la partita della Primavera a Interello (QUI il live). Il risultato è di 2-0, con Iliev grande protagonista con una doppietta.

INTER-VIKTORIA PLZEN PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – La partita comincia a ritmi piuttosto bassi, con subito un cartellino giallo per Mattia Zanotti. Per vedere la prima occasione bisogna attendere il 9′, quando Valentin Carboni entra in area da sinistra e con un bel mancino impegna il portiere Viktor Baier. Al quarto d’ora decisivo Alessandro Fontanarosa, che con un intervento in scivolata evita guai ulteriori su cross dalla destra. L’Inter passa al 23′, con una punizione di Simone Bonavita a centro area dove Nikola Iliev vince un rimpallo e davanti al portiere non ha problemi a batterlo. Alla mezz’ora nerazzurri vicini al raddoppio, cross da sinistra di Andrea Pelamatti e di testa Silas Andersen chiama al grande intervento Baier. È il preludio al raddoppio, arriva al 34′ con un’azione splendida: scavetto di Carboni, assist di petto di Samuel Grygar per Iliev che controlla alla perfezione e a centro area firma la sua doppietta. Prima del riposo ancora Inter, con un angolo di Bonavita e colpo di testa a lato di Dennis Curatolo. Viktoria Plzen quasi mai pericoloso.

INTER-VIKTORIA PLZEN (UEFA YOUTH LEAGUE) 2-0 AL 45′. Gol: 23′, 34′ Iliev