VIDEO – Benfica ripreso! Accelerata sul mercato? | TG Flash Inter-News

− Day after elettrico per l’Inter, che ieri ha rimontato in maniera pazzesca il Benfica, dopo essere passata in svantaggio per tre reti nel primo tempo. Una rimonta da grande squadra, nonostante le seconde linee schierate da mister Simone Inzaghi. Ora, i nerazzurri si giocheranno il primato del gruppo D di Champions League contro la Real Sociedad martedì 12 dicembre. Intanto, si pensa anche al mercato. Tiago Djalò è ormai un promesso sposo e ieri al da Luz sono stati avvistati anche i rappresentati di Mehdi Taremi. Possibile un’accelerata già a gennaio? Di questo e molto altro si parlerà nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dal nostro, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di giovedì 30 novembre 2023 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).