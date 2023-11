Acerbi ultimo baluardo: in Benfica-Inter diventa il vero regista

Francesco Acerbi è uno dei migliori in campo di Benfica-Inter (3-3). Il difensore nerazzurro governa la manovra dalle retrovie e serve pure un assist decisivo.

COLONNA PORTANTE – Fino a ieri sera, Francesco Acerbi era a 12 presenze su 13 dal primo minuto in questa stagione dell’Inter. Ovviamente tutte rimanendo in campo dall’inizio alla fine. Pertanto, era uno dei giocatori che più di tutti meritava un po’ di riposo. Ma le assenze di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni non permettono a Simone Inzaghi di rinunciare al suo fedelissimo. Che anche in Benfica-Inter ripaga la fiducia in modo encomiabile.

MAESTRO DEL GIOCO – Nella linea difensiva di ieri, Acerbi parte dalla posizione di sinistra, coprendo la posizione che appartiene solitamente a Bastoni. Da cui eredita anche i compiti di regista aggiunto. Dopo un avvio difficile anche per lui, preso in mezzo nella frenesia iniziale del Benfica, il numero 15 dell’Inter si anima e suona la carica. E domina tutta la sua area di riferimento, come si vede dalla heatmap di Sofascore:

Con 96 tocchi totali (fonte: Sofascore) è il terzo giocatore più coinvolto tra i nerazzurri (dietro a de Vrij e Bisseck). Tuttavia, sempre dietro al 31 tedesco, è il giocatore più preciso col pallone tra i piedi: 80 passaggi riusciti su 85 (96%) secondo il report della UEFA. Con la chicca di 10 lanci lunghi riusciti su 12, e 67 passaggi su 70 sulla media distanza. Acerbi si rivela quindi fondamentale per superare il pressing del Benfica e aiutare l’Inter a sviluppare la manovra. Una prova solidissima per lui, al di là dell’highlight del cross che porta al gol di Davide Frattesi.