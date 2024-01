VIDEO – Verona-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Empoli, anticipo delle 18 della ventesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

COLPO SCALIGERO − Verona-Empoli 2-1 nell’anticipo delle 18 della ventesima giornata di Serie A. Scontro in coda tra Verona ed Empoli al Bentegodi. Entrambe le squadre hanno perso alla prima dell’anno: gli scaligeri a Milano contro l’Inter 2-1; mentre i toscani in casa per 0-3 contro il Milan. Serve necessariamente una vittoria, il pareggio non serve a nessuno. L’Hellas parte fortissima e dopo tre minuti si porta in vantaggio: Duda dalla bandierina verso il gigante Djuric, che stacca bene e batte Caprile per l’1-0. L’Empoli non demorde e come in ogni partita crea, ma non riesce a sfruttare le sue occasioni. La reazione infatti subito con Shpendi, che davanti Montipò sbatte contro il portiere scaligero non riuscendo a pareggiare i conti. Il primo tempo è molto combattuto. Nella ripresa, il Verona fa come nel primo tempo: inizio sprint. Al 56′ Ngonge raddoppia seminando gli avversari e bucando ancora il povero Caprile. L’Empoli prova a rimanere in partita e al 64′ accorcia le distanze con l’asse tutto polacco: Bereszynski suggerisce e Zurkowski fa 2-1. Nel finale, il Verona si complica la vita con Duda che si becca il rosso per somma di ammonizioni. Ma il match finisce con la vittoria dei padroni di casa.

Video con gli highlights di Verona-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.