VIDEO – Spezia-Inter 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Inter, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



UNA SCIAGURA – Spezia-Inter 2-1 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Abominevole sconfitta dell’Inter, che fa di tutto per farsi male da sola e alla fine perde l’ottava partita in campionato. E sì che il primo danno è dello Spezia, con Mattia Caldara che travolge Danilo D’Ambrosio: dopo oltre due minuti d’attesa si va al VAR ed è rigore. C’è Romelu Lukaku in campo, ma va lo stesso Lautaro Martinez e Bartlomiej Dragowski para. Dopo mezz’ora di sola Inter ecco lo Spezia, con Kevin Agudelo che va via sulla destra sul suo pallonetto deviato palla sulla traversa. Lautaro Martinez prova a riscattarsi al 41′, ma in contropiede ancora Dragowski gli nega il gol. A trentasei secondi dall’inizio della ripresa segnerebbe l’argentino, ma c’è un fuorigioco di Lukaku a inizio azione: annullato. È invece buono al 55′ il contropiede per M’Bala Nzola, con assist verso Daniel Maldini e conclusione vincente. Segna lo Spezia al primo tiro in porta col figlio d’arte. L’Inter assedia la porta di Dragowski, ma non è serata. Un fallo di Salva Ferrer sull’altro subentrato Denzel Dumfries porta al secondo rigore di serata, stavolta tira e segna Lukaku (83′). Ma subito dopo Dumfries commette una follia e tocca da dietro Viktor Kovalenko, è tiro dal dischetto pure in questo caso. Nzola, al secondo e ultimo tiro in porta dello Spezia, batte Samir Handanovic dagli undici metri: 2-1 all’87’. Edin Dzeko prova la girata da corner, Caldara salva sulla linea: per l’Inter partita stregata e sconfitta pesantissima.

Video con gli highlights di Spezia-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.