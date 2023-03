Marotta, furie e gioie: l’AD Inter sarà premiato da Mattarella! − CdS

C’è anche una nota positiva nella serata amara di La Spezia per Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter. Il prossimo 2 giugno sarà nominato cavaliere da Sergio Mattarella

PROSSIMO CAVALIERE − Dopo la cocente delusione per Spezia-Inter, gara finita 2-1 per gli spezzini che ha fatto maturare l’ottava sconfitta in campionato per la formazione di Simone Inzaghi. Beppe Marotta può però riprendersi sorridendo per un prestigioso traguardo che raggiungerà il prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. L’AD nerazzurro, infatti, sarà insignito dal presidente Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno