VIDEO – Da Pandev a Monaco a Eto’o a Londra: top gol Inter agli ottavi

L’Inter stasera giocherà per l’undicesima volta il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In vista della partita contro l’Atlético Madrid ecco un video coi migliori gol segnati in trasferta nel turno.



LE PRODEZZE – Ci sono quelli decisivi, di Goran Pandev allo scadere col Bayern Monaco nel 2011 e Samuel Eto’o col Chelsea che avviò il percorso dell’Inter del Triplete. Ma anche il più bello, di Lautaro Martinez ad Anfield col Liverpool, e non solo. Sono i migliori gol segnati in trasferta negli ottavi di finale di Champions League, nei dieci precedenti, in attesa della partita di stasera contro l’Atlético Madrid al Civitas Metropolitano.

Questo il video con i migliori gol, pubblicato dall’account ufficiale YouTube dell’Inter.