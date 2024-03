Precedenti Atlético Madrid-Inter: due risultati su tre, finora un solo gol

In vista di Atlético Madrid-Inter i precedenti non si limitano solo alla gara d’andata. Ma sarà la prima volta che le due squadre si affronteranno al Civitas Metropolitano in un match ufficiale.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Atlético Madrid-Inter numero 1 in trasferta. Finora si è giocato solo al Meazza e in campo neutro, al Civitas Metropolitano solo… in amichevole. Era l’International Champions Cup, l’11 agosto 2018: un eurogol di Lautaro Martinez valse lo 0-1 con l’argentino appena arrivato dal Racing. La prima sfida a livello ufficiale tra le due squadre risale al 27 agosto 2020, 0-2 in finale di Supercoppa Europea. L’Inter, reduce dal Triplete ma nel frattempo passata da José Mourinho a Rafa Benitez, perde l’unica competizione non aggiudicata nel magico 2010. Primo tempo equilibrato, poi sblocca la situazione José Antonio Reyes al 62′. L’Atlético Madrid raddoppia all’83’ con Sergio Aguero, infine proprio al 90′ Diego Milito potrebbe accorciare ma sul rigore concesso per fallo di Raul Garcia su Goran Pandev è David de Gea, all’epoca giovanissimo, a parare sul Principe. All’andata, come noto, 1-0 gol (l’unico ai colchoneros) di Marko Arnautovic al 79′ il 20 febbraio.

AGLI OTTAVI – In attesa di Atlético Madrid-Inter, ci sono dieci precedenti agli ottavi di Champions League. Con equilibrio assoluto fra passaggi del turno e uscite. Nel 2005 (1-1 all’andata, 3-1 al ritorno) e 2023 (1-0 e 0-0) la qualificazione arriva col Porto, nel 2006 con l’Ajax (2-2 e 1-0) prima dell’anno del Triplete col Chelsea (2-1 e 0-1) e del 2011 col Bayern Monaco (0-1 e 2-3). Eliminazioni nel 2007 col Valencia (2-2 e 0-0), nel 2008 (2-0 e 0-1) e 2022 (0-2 e 0-1) col Liverpool, nel 2009 col Manchester United (0-0 e 2-0) e nel 2012 col Marsiglia (1-0 e 2-1).