Calhanoglu con l’Atletico Madrid per fare un altro passo avanti

Calhanoglu in Atletico Madrid-Inter è chiamato a tornare al suo miglior rendimento. Il turco infatti è di fatto ancora fermo all’andata, e quel ricordo va cancellato sul campo.

LEADER NECESSARI – L’Inter nella sifda con l’Atletico Madrid avrà bisogno dei suoi leader. E se per l’attacco sono Thuram e Lautaro Martinez chiamati a fare la differenza, nell’ottica della gestione generale è Calhanoglu a dover fare un passo in avanti. Anche per cancellare le sensazioni non positive lasciate dall’andata.

FERMO ALL’ANDATA – Il turco è indiscutibilmente uno dei migliori giocatori dell’Inter tutta. Il leader del centrocampo, il motore assoluto del gioco di Inzaghi. L’uomo su cui in estate il tecnico e la società hanno puntato per rilanciare il progetto. E la sua stagione è di altissimo livello. La sfida con l’Atletico a San Siro però non è stata una grande prestazione. Troppi errori, che si sono riverberati sul rendimento generale della squadra. E Calhanoglu di fatto è ancora fermo lì.

DIMOSTRARSI IL MIGLIORE – Il regista infatti subito dopo si è infortunato. Ed è rientrato solo col Bologna, ancora in rodaggio. Insomma, non è ancora tornato lui. Calhanoglu non ha ancora rimesso in campo la miglior versione di sé stesso. Dall’andata degli ottavi non si è ancora dimostrato il miglior regista in Europa, per citare le sue parole. La sfida di Madrid quindi è la sua occasione di mettere un punto.