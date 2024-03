Lautaro Martinez e Thuram, con l’Atletico Madrid tocca a voi

L’Inter contro l’Atletico Madrid ha bisogno di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per i due attaccanti titolari è il momento di avere una grande notte europea.

ATTACCO CERCASI – Inter-Atletico Madrid è stata la partita di Arnautovic. Tutto è ruotato attorno all’austriaco. Nel bene, il risultato finale, e nel male, i gol sbagliati. E tutte le opionini si sono concentrate su di lui, nel bene e nel male. Un fatto che ha un lato nascosto. Vale a dire l’assenza di fatto degli altri esponenti del reparto offensivo. In Atletico Madrid-Inter però la situazione è quasi ribaltata. Dunque, bisogna chiamare in causa Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

TOCCA AI TITOLARI – Nel ritorno degli ottavi infatti Arnautovic non ci sarà. Assente causa infortunio. Dunque non potrà essere lui a cambiare la gara come all’andata. Non farà da coperta di Linus ai suoi titolari, per esagerare un po’. Perso quindi il paracadute dell’ultima volta, sta a Marcus Thuram e Lautaro Martinez prendere in mano la gara. Un fatto per nulla banale.

PARTITA PER DIMOSTRARE – Gli attaccanti titolari di Inzaghi non hanno avuto grandi occasioni di mettersi in mostra in coppia in questa Champions League. E all’andata, come detto, le loro mancanze sono state coperte da Arnautovic. A Madrid però tocca a loro. In trasferta, su un campo infuocato, con la qualificazione in palio. L’Inter ha bisogno dei suoi migliori giocatori. Di quelli che fanno la differenza. Una prestazione di livello delle punte può cambiare tutto. Mandare l’intera partita in discesa. Per Lautaro Martinez e Marcus Thuram il momento di dimostrare a livello europeo cosa sono in grado di fare è adesso.