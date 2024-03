Atlético Madrid-Inter, Simeone pretattica con Griezmann! La formazione

Stasera alle 21 in Atlético Madrid-Inter di Champions League tornerà in campo Griezmann. L’ha fatto intendere ieri Simeone, rivelando di fatto come abbia fatto pretattica nelle partite precedenti.

DI RITORNO – Antoine Griezmann non gioca da Inter-Atlético Madrid dell’andata, il 20 febbraio. Lì era uscito al 78′, un minuto prima del gol di Marko Arnautovic, poi era stato inquadrato in panchina con la caviglia fasciata. Un infortunio che gli ha impedito di giocare nelle succesive partite fra Liga e Copa del Rey, peraltro non andate benissimo. Ora Diego Pablo Simeone lo ripropone titolare, in coppia con Alvaro Morata. Per il quale, a sua volta, all’andata il Cholo aveva fatto una clamorosa pretattica dopo l’infortunio di Siviglia, ipotizzando uno stop lungo per poi portarlo a Milano e inserirlo nella ripresa. A differenza di Griezmann, non recuperano José Maria Giménez e Thomas Lemar. Mentre può trovare un posto in panchina César Azpilicueta, pure lui reduce da un infortunio.

I TITOLARI – L’Atlético Madrid si schiererà con un 3-5-2 speculare a quello dell’Inter. All’andata giocò come seconda punta Marcos Llorente, che ora farà l’esterno a destra. L’alternativa è schierare Nahuel Molina, già visto in Italia con la maglia dell’Udinese. Sulla sinistra Samuel Lino, anche per avere un’opzione più offensiva. La febbre ha impedito a Pablo Barrios di giocare nella sconfitta per 2-0 di sabato col Cadice, ma il centrocampista ora l’ha smaltita. Ci sarà lui in mezzo, assieme a Rodrigo de Paul e Koke. In difesa, davanti al portiere Jan Oblak, si abbassa ancora una volta Axel Witsel (ormai più difensore che centrocampista) assieme a Mario Hermoso e Gabriel Paulista. Anche se quest’ultimo è insidiato da Stefan Savic, ex Fiorentina. Questa la probabile formazione di Simeone per Atlético Madrid-Inter: Oblak; Hermoso, Gabriel Paulista, Witsel; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.