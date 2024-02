VIDEO – Napoli-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Verona, match della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



RISCATTO ALL’ULTIMO – Napoli-Verona 2-1 nella ventitreesima giornata di Serie A. Quando sembrava che per il Napoli fosse in arrivo l’ennesimo pomeriggio negativo della stagione i campioni uscenti si risollevano. Khvicha Kvaratskhelia sembra ispirato fin dall’inizio, con un più che sospetto contatto in area e due conclusioni dove Lorenzo Montipò è bravissimo tutto entro il 15′. Il Verona resta però in partita, anche grazie al suo portiere che nella ripresa si oppone anche a Giovanni Simeone. E a sorpresa colpisce al 72′, con una punizione da sinistra su cui Diego Coppola a centro area devia di spalla. Con la forza della disperazione il Napoli si ributta avanti, inizialmente senza fortuna. Poi emerge il finora oggetto misterioso Jesper Lindstrom, che al 79′ mette a sedere un avversario e serve un rigore in movimento all’ex Cyril Ngonge per l’1-1. Segna proprio il giocatore trasferitosi in Campania dall’Hellas a metà gennaio. Passano quattro minuti e un altro ex, Simeone, ha due occasioni nella stessa azione ma non trova la porta. Come invece fa Kvaratskhelia, con uno splendido destro a giro per il vantaggio all’87’.

NAPOLI-VERONA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Verona dal canale ufficiale YouTube del Verona.