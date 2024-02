VIDEO – Atalanta-Lazio 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Lazio, posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



TRIS DA URLO – Atalanta-Lazio 3-1 nel posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A. Una super Atalanta ribadisce la sua forte candidatura per la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio prova a salvarsi con Ivan Provedel, bravo al quarto d’ora a deviare un colpo di testa ravvicinato di Sead Kolasinac. Ma passa un minuto e, su cross da sinistra, Giorgio Scalvini fa sponda per Mario Pasalic che controlla e in girata sblocca il risultato. In chiusura di primo tempo Scalvini tocca un pallone che impatta sul braccio di Adam Marusic, rigore inevitabile. Lo trasforma Charles De Ketelaere, spiazzando Provedel. Il 2-0 arriva al 43′, ma nel recupero del primo tempo Emil Holm sfiora il tris di testa toccando la parte alta della traversa. L’Atalanta realizza anche il tris, di nuovo con De Ketelaere (prima doppietta in Serie A) al 76′ con gran dribbling su Luca Pellegrini e sinistro sul primo palo. Per la Lazio l’unico mezzo sorriso è il subentro di Ciro Immobile con rigore procurato (fallo di Berat Djimsiti) e trasformato (84′).

ATALANTA-LAZIO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Atalanta-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.