VIDEO – Cagliari-Salernitana 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



POKER SALVEZZA – Cagliari-Salernitana 4-2 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Cagliari prende tre punti d’oro per la salvezza e condanna virtualmente la Salernitana. Al 12’ lancio di Gabriele Zappa a pescare indisturbato Gianluca Lapadula, che supera Guillermo Ochoa e dopo il disperato intervento di Kostas Manolas mette in rete a porta vuota nell’area piccola. L’assistente segnala fuorigioco, dopo una lunga review viene dato il secondo gol in campionato all’italo-peruviano. La linea difensiva della Salernitana è un abominio, più volte resta a centrocampo lasciando gli avversari liberi. Avviene anche al 40’, Nahitan Nandez in contropiede da corner serve magistralmente sulla sinistra Gianluca Gaetano che entra in area facendo slalom e di destro raddoppia. Il trequartista in prestito dal Napoli esce poi all’intervallo, problema fisico. Al suo posto Eldor Shomurodov, che al 51’ è pescato a sinistra e (sempre senza opposizione) calcia trovando la pessima respinta di Ochoa, maldestro nel lasciar lì il pallone per il tap-in vincente dell’uzbeko. Per Shomurodov primo gol in questa Serie A. Il Cagliari si illude di averla vinta e la Salernitana torna incredibilmente in partita. Al 56’ Alessandro Zanoli sfonda a destra, cross basso e a rimorchio segna Grigoris Kastanos dall’altezza del dischetto. Passano due minuti e un angolo di Antonio Candreva sul primo palo trova il colpo di testa di Giulio Maggiore per il 3-2. È ancora Shomurodov, al 76’, a sfruttare l’ennesima oscenità della difesa della Salernitana. Federico Fazio gli rinvia addosso e lo lancia, sul pallonetto Ochoa respinge ma l’uzbeko è bravo a prendere la respinta e fare doppietta.

CAGLIARI-SALERNITANA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Cagliari-Salernitana dal canale ufficiale YouTube del Cagliari.