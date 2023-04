VIDEO – Marotta: «Inter discontinua in campionato, ma resta protagonista!»

Beppe Marotta intervistato su Sky Sport parla degli obiettivi stagionali conquistati dall’Inter e della discontinuità che però caratterizza questa squadra soprattutto in campionato. Un percorso altalenante in Serie A, tutt’altro, invece, per quanto riguarda le Coppe. Secondo l’Amministratore Delegato, l’Inter resta comunque protagonista e in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione, se non fosse solo per il campionato. Ma su Simone Inzaghi è sicuro: «Non è sul tavolo degli imputati».

