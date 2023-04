Dzeko non trova riscatto: in Benfica-Inter ancora inconsistente

Benfica-Inter non è stata la partita di Dzeko. Il bosniaco non è riuscito a ritrovarsi nemmeno nel contesto europeo, fornendo una prestazione inconsistente.

PRESTAZIONE NEGATIVA – Nemmeno Benfica-Inter è stata la partita del riscatto per Edin Dzeko. Inzaghi ancora una volta gli ha dato fiducia in una serata importante. Da titolare. Come uomo di riferimento del suo attacco. Ancora una volta il bosniaco però in campo non è riuscito a ripagare il suo allenatore. Continuando a mostrare un serbatoio drammaticamente in riserva nel 2023.

PRESENZA INCONSISTENTE – Nei 63 minuti che è rimasto in campo il contributo del bosniaco al gioco è stato davvero ridotto. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

I tocchi del pallone di Dzeko sono appena 16. Il valore più basso di tutti i titolari, e anche di Gosens tra i subentrati. Solo 8 i passaggi tentati, realizzati al 63%. A fronte di 6 possessi persi. Un tiro tentato, fuori dallo specchio. Un rendimento insufficiente, e pure in netto calo nel corso della partita. Nel secondo tempo, in cui ha giocato 18 minuti, i suoi tocchi sono stati appena 3. Di buono insomma per Dzeko solo la voglia di lottare: 2 falli subiti, 2 contrasti a terra vinti su 3 e uno su 2 aerei. Troppo poco per un leader.