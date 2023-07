VIDEO – Frattesi ci riprova in allenamento! Si accende l’asse Dimarco-Dumfries

Altra giornata di allenamento per l’Inter a Tokyo in vista dell’amichevole contro il PSG. Davide Frattesi segna un altro gol in partitella, ripetendo quanto fatto contro l’Al-Nassr. Si infiammano gli esterni con Federico Dimarco e Denzel Dumfries.

L’ALLENAMENTO – Sesto giorno dell’Inter Japan Tour, il secondo per i nerazzurri nella città di Tokyo. Proseguono le intense sedute di allenamento per gli uomini di Simone Inzaghi, che sono scesi in campo questa mattina nella capitale giapponese. Spazio anche per una partitella, dove tra gli altri ha ritrovato il gol Davide Frattesi come contro l’Al-Nassr, poi in rete anche Denzel Dumfries su assist di Federico Dimarco a sinistra. Di seguito il video dell’allenamento.

Fonte: Canale YouTube [Inter]