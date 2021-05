Zanetti stringe lo Scudetto con Conte ed Oriali: «Difficile conquistarlo»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, fa trasparire la soddisfazione per la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri.

DIFFICILE – Javier Zanetti, attraverso il suo profilo ufficiale di “Instagram”, esprime soddisfazione per lo scudetto conquistato dall’Inter. Il vice-presidente nerazzurro, infatti, ha pubblicato una foto in cui, assieme ad Antonio Conte e Gabriele Oriali, stringe il trofeo da Campioni d’Italia. La didascalia che accompagna la foto è piuttosto eloquente: «Noi sappiamo quanto è stato difficile arrivare ad avere questo trofeo in mano!».

