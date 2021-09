VIDEO – Inter-Atalanta, San Siro pronto: l’attesa sta quasi per terminare!

Inter-Atalanta è la sfida che andrà in scena oggi alle 18.00, valida per sesta giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi vogliono rispondere alla vittoria del Milan (vedi report) portando a casa altri tre punti importanti contro un’avversaria sempre molto ostica. A San Siro è tutto pronto

ATTESA QUASI FINITA – Inter-Atalanta è una partita importante in ottica alta classifica, dove al momento c’è il Milan in solitaria in attesa del match di San Siro e di quelli di Napoli e Roma, impegnate domani contro Cagliari e Lazio. A San Siro è tutto pronto per la grande sfida.

«Volete scendere a bordocampo con noi?», chiede l’Inter su Twitter. L’attesa sta quasi per terminare.