Marino: «L’Atalanta sta crescendo, non più la sorpresa! Piedi per terra»

Marino, Direttore Sportivo dell’Atalanta, prima della partita contro l’Inter, valevole per la sesta giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato degli obiettivi dei bergamaschi.

PIEDI PER TERRA – Marino, Direttore sportivo dei bergamaschi, prima di Inter-Atalanta su DAZN ha parlato così: «Io penso ai 40 punti della salvezza, quindi dovete essere voi a valutare il valore di questa squadra. In questi anni abbiamo dimostrato di fare ottime cose, stiamo crescendo e faremo meglio gara dopo gara. Non sei più la sorpresa, quindi ora ti affrontano in maniera differente rispetto il passato. Noi restiamo con i piedi per terra, umili come dice il mister. Ogni gara ha una storia a parte».