Steven Zhang prega per Eriksen: «Forza Chris!»

Anche il presidente Steven Zhang ha voluto incoraggiare Eriksen, colpito da un malore durante la gara tra Danimarca-Finlandia. Il patron dell’Inter ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram.

MESSAGGIO DI SUPPORTO − Steven Zhang ha voluto mandare un messaggio a Christian Eriksen, dopo il terribile malore accusato durante il primo tempo della gara tra Danimarca e Finlandia, valida per gli Europei. Il giocatore dell’Inter, trasportato in ospedale, è sotto osservazione con la società in continuo contatto con la federazione danese e l’UEFA. Così Zhang su Instagram con una foto che lo ritrae insieme al giocatore: «Forza Chris!!!!»