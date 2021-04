Lautaro Martinez ha festeggiato sul suo account Instagram i tre punti, e il gol, di Inter-Sassuolo, che hanno consentito ai nerazzurri di allungare a +11 sul Milan, in vetta alla classifica

AFFAMATO – Un altro gol decisivo per Lautaro Martinez, che in Inter-Sassuolo ha messo a segno la quindicesima rete personale in campionato. Sommata con le 21 di Romelu Lukaku fanno 36 totali: numeri da record per la seconda coppia d’attacco più prolifica d’Europa, dopo Robert Lewandowski e Thomas Müller del Bayern Monaco. L’attaccante argentino ha celebrato sul suo account Instagram la preziosa vittoria di stasera: «Andiamo! Continuiamo così».

