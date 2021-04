Lautaro Martinez: «Inter, continuiamo a salire! Complimenti a Sanchez»

Lautaro Martinez è stato fra i protagonisti di Inter-Sassuolo, con il fondamentale gol del raddoppio. L’attaccante, nel post partita su Inter TV, ha commentato il 2-1 sui neroverdi valso la decima vittoria consecutiva in Serie A e il +11 sul Milan secondo.

FILOTTO PROSEGUITO – Lautaro Martinez parla al termine di Inter-Sassuolo 2-1: «Quanto sono importanti questi tre punti? Tanto, perché era un recupero e continuiamo a salire. Continuiamo ad aumentare la differenza: siamo contenti, perché lavoriamo per questo. Lavoriamo per vincere, anche oggi siamo scesi in campo contro una squadra che faceva un buon palleggio. Non abbiamo faticato sui tiri in porta subiti, ma siamo contenti perché abbiamo vinto e preso tre punti. Loro hanno fatto un buon palleggio, ma siamo stati bravi a soffrire e difendere compatti. Nel girone di ritorno abbiamo parlato tanto, stiamo facendo tutto quello che vuole il mister e lo staff».

GOLEADOR – Lautaro Martinez parla della partnership con Romelu Lukaku: «Siamo contenti. Sono contento di giocare accanto a lui, idem lui con me. E anche Alexis Sanchez fa migliorare tutti e due: è una competizione sana, fra tutti e tre. Voglio fare i complimenti a Sanchez, che fa alzare il livello a tutti e due. Testa al Cagliari? Sì, domenica c’è una partita molto importante. Oggi dobbiamo pensare già al Cagliari, è stata una partita dura ma dobbiamo preparare quella col Cagliari che sarà ancora più dura».