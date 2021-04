Marani: «Inter vince sempre con un gol di scarto. E’ un abito provinciale!»

L’Inter ha trionfato con il Sassuolo nel recupero della ventottesima giornata di Serie A (vedi report), non senza soffrire. Matteo Marani – ospite negli studi di “Sky Sport” – commenta l’atteggiamento della squadra di Conte, definendolo provinciale e inusuale. Di seguito le sue dichiarazioni

PROVINCIALE – L’Inter soffre contro il Sassuolo ma porta comunque a casa tre punti pesantissimi. Matteo Marani ha qualcosa da ridire sull’atteggiamento della capolista: «Vince sempre con un gol di scarto l’Inter, questo è il manifesto: sicuramente cinica, spietata, in grado di difendersi molto bene perché ha degli ottimi difensori, quando non devono giocare a campo aperto. Dietro si sa coprire l’Inter, ha quella forza lì. Certo, veste un abito inusuale per la capolista, è un abito di provincia. Il che non c’è nulla di deteriore, ma spesso ha l’abito della provinciale l’Inter. E’ la nona partita che vince con un gol di scarto, fa 51 lei e lascia il 49 agli altri».