Statistiche Inter-Sassuolo, i nerazzurri trovano una vittoria fondamentale in ottica scudetto. Conte beneficia di una prestazione letale da parte di Lautaro Martinez e Lukaku (clicca qui per le pagelle): la sua scelta tattica anche stavolta paga

POSSESSO NEROVERDE – L’Inter di Conte molla totalmente il possesso palla e accetta la qualità del Sassuolo nella circolazione della sfera. A fine partita, si attesta al 68% il vantaggio in tal senso per i neroverdi, mentre i nerazzurri sono al 32%. La Beneamata si chiude e non fa passare gli avversari, se non nel finale con il gran gol di Traoré.

ALTRI DATI – La tattica della Beneamata, dunque, ha pagato alla fine, anche perché Lukaku e Lautaro Martinez sono anche oggi letali. In contropiede i due si scatenano e trovano il raddoppio nella ripresa. In tutto, però, tira più il Sassuolo anche se con poca precisione: 8 contro 14 le conclusioni totali.