Inter-Shakhtar Donetsk, Calhanoglu deciso: «Non abbiamo ancora finito!»

Calhanoglu è stato grande protagonista nella vittoria dell’Inter sullo Shakhtar Donetsk (qui le pagelle). Il centrocampista turco, attraverso i propri social, non abbassa la guardia e punta gli ottavi.

EUROPA – Hakan Calhanoglu, dopo le grandi prestazioni contro Milan e Napoli, si è ripetuto questa sera contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro. Ottimo sia nella fase di interdizione che in quella di costruzione, il centrocampista turco si sta rivelando sempre più indispensabile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Con questi tre punti l’Inter mette le basi la qualificazione agli ottavi di finale, in attesa del risultato del Real Madrid. Attraverso i propri social, il numero venti nerazzurro ha postato una foto insieme a Nicolò Barella negli spogliatoi con scritto: “Non abbiamo ancora finito, Champions League“. Chiaro messaggio sulle intenzioni dell’Inter in questa stagione. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu