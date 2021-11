Dzeko: «L’Inter mi ha preso per questo! Serve pazienza in queste partite»

Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League vinta dai nerazzurri per 2-0. Di seguito le sue dichiarazioni

UOMO CHAMPIONS – Edin Dzeko parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar Donetsk: «L’Inter mi ha preso per questo, sto cercando di dare il mio massimo sempre. Oggi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo ma bisogna anche dire che il portiere è stato bravo. Bisogna avere pazienza in queste partite, non bisogna prendere gol perché poi diventa difficile. Speriamo ci basti questa vittoria. Era importante fare gol per la squadra, per questi 3 punti fondamentali. Ora siamo più vicini all’obiettivo. Come ci ha stimolato Inzaghi a rimanere calmi? Anche nel primo tempo la palla non voleva entrare e quando entrava era fuorigioco, il mister ci ha detto di continuare come nel primo tempo. Poi qualcosina dietro si lascia sicuramente ma la squadra è stata brava dal primo fino all’ultimo minuto».