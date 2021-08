FOTO – Valentino Rossi si ritira, l’Inter rende omaggio con un’altra leggenda

Valentino Rossi ha annunciato la decisione di ritirarsi a fine stagione. L’Inter, squadra del cuore del pluricampione di MotoGP, rende omaggio alla sua carriera con uno scatto che lo ritrae accanto a un’altra leggenda. Di seguito la foto pubblicata su Instagram

LEGGENDA – Valentino Rossi ha annunciato che a fine stagione finirà di gareggiare. Un momento importante, che segna la fine di un’era. L’Inter rende omaggio al pluricampione di MotoGP e grande tifoso nerazzurro, con uno scatto che lo ritrae accanto a Ronaldo, il Fenomeno: “Leggende”, scrive il club nerazzurro. “Buona fortuna per la tua prossima avventura e grazie”, questo il messaggio per The Doctor.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter 🏆🇮🇹 (@inter)