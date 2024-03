FOTO – Thuram guarda avanti: «Un altro punto verso l’obiettivo»

Marcus Thuram non si rammarica per i due punti persi contro il Napoli con il pareggio di San Siro. Su Instagram guarda di più al vantaggio accumulato dalla seconda in classifica.

VANTAGGIO – Marcus Thuram ha giocato l’intera partita tra Inter e Napoli, ma non ha inciso come avrebbe potuto. Ha sbagliato tanto ed è stato piuttosto lezioso. Nonostante questo su di lui poteva essere fischiato un calcio di rigore per l’intervento di Amir Rrahmani. La gara di San Siro è finita 1-1, il francese su Instagram guarda al vantaggio.

L’attaccante ha scritto: «Un altro punto verso il nostro obiettivo. Ci rivediamo presto»