Marelli: «Corner Napoli? Non chiaro chi tocca! Thuram, no rigore»

Inter e Napoli si sono affrontate a San Siro senza farsi male, la partita è infatti terminata 1-1. Sul finire del match qualche polemica in campo, in particolare sul calcio d’angolo dal quale nasce il gol di Juan Jesus: Marelli a DAZN chiarisce l’episodio insieme ad altri due contatti

NON SI CAPISCE – Inter e Napoli hanno pareggiato nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A, ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, analizza il discusso calcio d’angolo che ha portato al gol del pari di Juan Jesus: «Sul calcio d’angolo da cui nasce il gol del Napoli ci sono state polemiche in campo, più che altro sul contrasto Darmian-Di Lorenzo: non si capisce chi tocca per ultimo il pallone ed è veramente complicato, l’ho visto e rivisto e non si capisce. Quindi non mi sento di colpevolizzare l’assistente che ha assegnato il corner. Pare che forse con la punta del piede l’abbia toccato Di Lorenzo, ma è una sensazione».

CONTATTI – Marelli chiarisce anche altri due episodi: «Nell’area di rigore del Napoli a fine partita avviene un contrasto tra Rrahmani e Thuram: in realtà è stato molto bravo il difensore che rischiando molto ha preso il pallone con la punta del piede destro, c’è il contatto tra i piedi dei giocatori ma tocca prima il pallone. Decisione corretta di La Penna che il VAR ha avallato. Per finire, parliamo del contatto Meret-Thuram: in presa diretta non ho alcun problema ad ammettere di aver detto come fosse arrivato prima Meret, in realtà arrivano in contemporanea. È stato uno scontro di gioco, probabilmente sarebbe stato più corretto lasciar correre».