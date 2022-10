FOTO − Reunion ex Inter, Conte a Eriksen: «Felice di averti rivisto ancora»

Antonio Conte e Christian Eriksen si sono incontrati martedì sera a Old Trafford durante Manchester United-Tottenham. Abbraccio in campo e poi dedica sui social dell’ex tecnico dell’Inter verso il danese

INSIEME − Conte ed Eriksen sono stati due grandi protagonisti dell’ultimo Scudetto dell’Inter. Dopo un inizio piuttosto complicato con il danese frequentemente in panchina, il loro rapporto si sistemò gradualmente ad appannaggio anche dell’intera squadra. Oggi, il tecnico allena il Tottenham mentre il centrocampista, dopo l’addio da Milano in virtù di quanto successo durante l’Europeo, è in forza al Manchester United. Martedì sera è avvenuto l’incontro ad Old Trafford con i Red Devils che hanno trovato un’ottima vittoria per 2-0. Non è passata in secondo piano l’abbraccio fra i due ex nerazzurri. Questa la dedica sui social di Conte. «Felice di averti rivisto ancora».

Storia Instagram che ha fatto strappare qualche sorriso ai tifosi interisti.