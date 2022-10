Bayern Monaco, Nagelsmann perde un top per il Barcellona! Dubbio Inter

Sarà un Bayern Monaco non al 100% quello che mercoledì affronterà il Barcellona in Champions League. Gara che interessa da vicino anche l’Inter. Nagelsmann perde un top player

FUORI − Tegola Nagelsmann, contro il Barcellona fuori quasi certamente Manuel Neuer. Il portiere tedesco, che domani sarà assente con l’Hoffenheim in Bundesliga, con molta probabilità non sarà neanche disponibile per la trasferta al Camp Nou in Champions League. La gara interessa da vicino anche l’Inter. I nerazzurri, però, con una vittoria contro il Viktoria Plzen otterrebbero matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Oltre a Neuer, il Bayern Monaco dovrà fare a meno anche di Leroy Sané e Lucas Hernandez.