FOTO – Ranocchia suda ad Appiano Gentile verso Lazio-Inter: «Lavoro!»

Ranocchia si prepara in vista del prossimo match di Serie A contro la Lazio (vedi articolo). Sui propri account social, il difensore centrale ha postato le foto dell’allenamento odierno ad Appiano Gentile.

FATICA – Visti i numerosi impegni a cui sono sottoposti i difensori titolari dell’Inter, tra club e nazionale, non è così remota la possibilità che al rientro dalla sosta ci possa essere spazio anche per Andrea Ranocchia al centro del reparto arretrato. Il difensore classe ’88 lavora per farsi trovare pronto da Simone Inzaghi e lo testimonia sui propri social. “Lavoro” è l’unica parola che accompagna le due foto della seduta odierna ad Appiano Gentile. Il match contro la Lazio è nel mirino. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia