FOTO – Lukaku, gioia per i 3 punti di Inter-Napoli: “Grande vittoria ieri!”

Lukaku è stato uno dei protagonisti di Inter-Napoli, nonostante non sia andato in gol. Il numero 9 nerazzurro, all’indomani della bella vittoria ottenuta a San Siro contro gli uomini di Gattuso, sottolinea su Instagram la grande prova di squadra

GRANDE VITTORIA – Romelu Lukaku ieri non è andato in gol nella sfida tra Inter e Napoli, ma in campo ha fatto sentire il suo peso. Il numero 9 nerazzurro, all’indomani della vittoria, esulta su Instagram: “Grande vittoria ieri. Forza Inter”.