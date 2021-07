FOTO − Lautaro Martinez: «Grazie Atletico Liniers, sempre con te»

Lautaro Martinez ha voluto salutare l’Atletico Liniers, squadra con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili in Argentina. L’attaccante dell’Inter ha mostrato la sua riconoscenza tramite un post Instagram

GRAZIE − Lautaro Martinez ha ringraziato l’Atletico Liniers, squadra delle sue giovanili in Argentina. Il club albiceleste ha, inoltre, ospitato il Toro dell’Inter, facendolo allenare con la squadra in vista del rientro in Italia a Milano. L’attaccante nerazzurro ha pubblicato su Instagram un paio di foto, scrivendo anche questa bellissima didascalia: «Un’altra notte a casa mia che non dimenticherò. Grazie Atletico Liniers per il riconoscimento, a tutti coloro che erano presenti, alla mia famiglia che mi accompagna sempre. Sempre con te».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)