FOTO – Lautaro Martinez, gioia incontenibile per il gol: “Forza Inter!”

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Come a Madrid, in assenza di Lukaku ci pensa Lautaro Martinez. L’argentino apre le danze anche contro l’Atalanta, quasi una consuetudine e scatena l’esultanza.

SEMPRE TORO – I gol di Lautaro Martinez contro l’Atalanta potrebbero diventare una bella abitudine. Il numero 10 ha portato in vantaggio l’Inter al 58′ del match odierno, come già era successo lo scorso gennaio. La sfida era sempre quella di andata, cambiano solo stadio e minuto: nel precedente si giocò a San Siro, con gol di Lautaro Martinez dopo appena 4 minuti. Anche in quell’occasione, però, l’Inter si fece raggiungere sull’1-1. L’argentino sopperisce egregiamente all’assenza del fido compagno Romelu Lukaku, come già era successo anche in Champions League. Contro il Real Madrid, infatti, il Toro firma sia il gol del vantaggio, sia l’assist per il gol di Ivan Perisic. In attesa di tempi migliori, l’argentino classe 1997 si gode questo ottimo (per le sue statistiche) inizio di novembre, in cui ha già superato lo score di ottobre (appena una rete, contro la Lazio a Roma). Ecco la sua gioia, attraverso un post di Instagram: