Top e Flop di Atalanta-Inter: Lautaro Martinez svetta, Vidal bene. Due male

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Atalanta-Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A, si è chiusa sul risultato di 1-1. Dopo un primo tempo blando e privo di occasioni, il match si accende nel secondo tempo. Lautaro Martinez, nonostante un problemino emerso durante il riscaldamento, risulta decisivo. Sanchez scende in campo dal 1′ ma non impressione. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ SVETTA, VIDAL CI METTE IMPEGNO E SI RENDE PERICOLOSO

LAUTARO MARTINEZ – Durante il riscaldamento accusa un problemino al gluteo, ma stringe i denti e scende comunque in campo dal 1′. Nel primo tempo, pur non impressionando particolarmente, dà l’impressione di essere più vivace degli altri. Lautaro però viene fuori soprattutto nella seconda frazione di gioco, capitalizzando di testa un grande assist di Young. L’argentino svetta in mezzo a due avversari e porta in vantaggio l’Inter. Poco dopo lancia in porta Vidal, che a tu per tu con Sportiello si lascia ipnotizzare. La sua partita finisce al 74′, quando Conte lo manda in panchina al posto di Lukaku.

VIDAL – Il cileno nel primo tempo gioca con impegno e tanta sostanza, cerca di limitare l’Atalanta e ci riesce bene insieme ai compagni di reparto. Sfiora il gol di testa, una delle pochissime occasioni dei primi 45′. La chance più ghiotta ce l’ha però nel secondo tempo, con l’Inter già in vantaggio: a tu per tu con Sportiello, Vidal non riesce ad angolare sprecando la possibilità di chiudere la partita. Conte lo sostituisce dopo uno scontro con Gomez, nel quale sembra aver avuto la peggio (vedi articolo).

