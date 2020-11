Altobelli: “Conte cerca sempre scuse! Poca fiducia a Lautaro Martinez”

Condividi questo articolo

Alessandro Altobelli

L’Inter non è riuscita a battere l’Atalanta, proprio come ha fatto la Juventus con la Lazio. Altobelli parla delle due insoddisfatte della Serie A, lanciando più di una frecciatina al tecnico nerazzurro Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “A tutta rete”, in onda su Rai 2

INSODDISFATTE – Inter e Juventus sono al momento le due grandi insoddisfatte della Serie A. Alessando Altobelli si aspetta dei ribaltamenti in futuro: «A me sembra una classifica non soddisfacente né per l’Inter né per la Juventus. È una classifica che sicuramente si muoverà, però per esempio il Milan sta meritando di stare lì dov’è, la Roma sta facendo bene, il Sassuolo sta giocando un buon calcio. Sarà un campionato bello e ci saranno dei ribaltamenti».

FRECCIATINE – Altobelli commenta anche la nuova veste di Antonio Conte: «Conte poco guerriero? L’ho notato perché alla fine cerca sempre qualche scusa, però l’Inter è cosi dalla prima giornata. Perdeva con la Fiorentina, poi ha vinto quando Conte ha iniziato a mettere tutti gli attaccanti. Quella è stata l’unica partita insieme al Benevento, altrimenti l’Inter ha sempre sofferto. L’Inter soffre per quanto riguarda i suoi schemi, i giocatori li vedo bloccati e non rendono per quello che sono. Un altro problema è anche Lautaro Martinez: ha bisogno di più fiducia, ogni partita lo toglie, non è giusto. Devi dargli più serenità e più fiducia. Se un giocatore non sente la fiducia, alla fine anche se è forte non rende».