Lautaro Martinez, un “Toro” che si esalta quando vede l’Atalanta: il dato

Lautaro Martinez ha firmato il momentaneo vantaggio dell’Inter contro l’Atalanta, al 13′ della ripresa. Una bella girata di testa, che conferma il feeling tra il Toro e i bergamaschi.

ANCORA IL TORO – Lautaro Martinez apre ancora una volta le marcature contro l’Atalanta. Il numero 10 trova così il gol numero 4 in questa stagione, il quinto se si aggiunge quello di Madrid nell’ultimo turno di Champions League. Sale così a 35 reti totali in nerazzurro: in rosa, è il terzo miglior marcatore dietro a Ivan Perisic e Romelu Lukaku. Tuttavia, il feeling più forte lo dimostra proprio contro l’Atalanta. Era già successo infatti anche nella gara di andata della stagione 2019/20, giocata a San Siro lo scorso 11 gennaio. In quell’occasione il Toro segnò già dopo quattro minuti dal fischio d’inizio; stavolta è stato necessario prolungare l’attesa. Per Lautaro Martinez sono così 2 gol nelle ultime tre gare contro l’Atalanta, come ricorda anche l’Inter attraverso il suo profilo Instagram: