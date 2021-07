FOTO – Inter, prosegue la preparazione! Clima sereno, Inzaghi sorridente

L’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile, in attesa della prima amichevole ufficiale con il Lugano in programma sabato alle ore 20.30, nella quale si vedrà anche il neo acquisto Calhanoglu (QUI le sue dichiarazioni). Inzaghi sorride con i nerazzurri presenti al ritiro, in attesa dei Nazionali. Di seguito le foto pubblicate dal club nerazzurro su Instagram

