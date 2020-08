FOTO – Inter-Bayer Leverkusen, Young: “Spirito di squadra e affiatamento”

Ashley Young, esterno di centrocampo nerazzurro, ha celebrato la qualificazione alle semifinali di Europa League dopo la vittoria in Inter-Bayer Leverkusen con queste foto

POST – Queste le parole e le foto pubblicate tramite il proprio account Twitter da Ashley Young, esterno di centrocampo dell’Inter, dopo la vittoria in Inter-Bayer Leverkusen e la qualificazione alla semifinale di Europa League. “Team spirit and togetherness 🔵⚫️ Onto The Next One (Jay-Z Voice) 🤘🏾“, cioè “Spirito di squadra e affiatamento. Alla prossima (Voce di Jay-Z)“.