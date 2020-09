FOTO – Esposito si diverte in allenamento con l’Inter: “Con il sorriso!”

Esposito

LAVORO – L’Inter continua il lavoro di preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A. Non fa eccezione Sebastiano Esposito che, in questi giorni, lavora duramente assieme ai compagni di squadra. In attesa di conoscere il suo futuro, il “baby” attaccante nerazzurro lavora con il sorriso. Di seguito il suo post su “Instagram”