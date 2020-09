UFFICIALE – Inter, Bagheria ceduto all’AC Renate: dettagli e formula

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’AC Renate, squadra militante nel campionato di Serie C, ha rivelato di aver acquisito dall’Inter il portiere Fabrizio Bagheria. Di seguito il comunicato ufficiale

UFFICIALE – Fabrizio Bagheria, portiere di proprietà dell’Inter, è stato ceduto in prestito all’AC Renate. Di seguito il comunicato: “La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Bagheria. Ruolo portiere, nato a Milano il 5 aprile 2001, ha avuto un trascorso con la Primavera del Parma nella stagione 2018/2019, per poi “farsi le ossa” tra i grandi nello scorso campionato, dove ha difeso i pali del Prato nel girone A di Serie D (25 presenze complessive). Al 19enne estremo difensore va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa prima esperienza in Lega Pro”.

Fonte: acrenate.it